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Житель Башкирии задушил жену, бросил тело в колодец и забетонировал

Житель Башкирии задушил жену, бросил тело в колодец и забетонировал

10:26, 28 янв 2022

После мужчина вместе с правоохранителями отправился на поиски супруги.

Иглинский межрайонный суд приговорил жителя Уфы к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве. Приговор в законную силу не вступил.



Преступление произошло в сентябре 2021 года. Супруги отдыхали на даче в селе Петровском. Выпив алкоголя, они поругались. В ходе ссоры уфимец начал душить жену, потом сбросил ее в 10-метровый колодец. После преступник засыпал возлюбленную стройматериалами и забетонировал. Чтобы не вызвать подозрений, мужчина сообщил в полицию о том, что супруга пропала, и даже принимал участие в поисках.

Однако позднее злоумышленник сам сознался в содеянном, показал место захоронения трупа. Экспертиза установила, что женщина умерла из-за травм, полученных при падении, — множественных переломов костей с повреждениями внутренних органов.

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Источник: proural.info
Теги: Иглинский район происшествия криминал
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