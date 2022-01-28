Житель Башкирии задушил жену, бросил тело в колодец и забетонировал
10:26, 28 янв 2022
После мужчина вместе с правоохранителями отправился на поиски супруги.
Иглинский межрайонный суд приговорил жителя Уфы к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве. Приговор в законную силу не вступил.
Преступление произошло в сентябре 2021 года. Супруги отдыхали на даче в селе Петровском. Выпив алкоголя, они поругались. В ходе ссоры уфимец начал душить жену, потом сбросил ее в 10-метровый колодец. После преступник засыпал возлюбленную стройматериалами и забетонировал. Чтобы не вызвать подозрений, мужчина сообщил в полицию о том, что супруга пропала, и даже принимал участие в поисках.
Однако позднее злоумышленник сам сознался в содеянном, показал место захоронения трупа. Экспертиза установила, что женщина умерла из-за травм, полученных при падении, — множественных переломов костей с повреждениями внутренних органов.
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