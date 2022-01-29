В Башкирии предприниматель заплатит штраф за проведение розыгрыша в разгар пандемии
17:33, 29 янв 2022
11 октября в одном из магазинов Нефтекамска предпринимательница устроила розыгрыш в разгар пандемии. Несколько сотен желающих получить разыгрываемый организаторами автомобиль, устроили настоящую давку.
Собравшиеся люди не соблюдали дистанцию и были без масок, а их общее количество превысило 500 человек. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
Предпринимательнице назначили штраф в размере 50 000 рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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Источник: Моя Уфа
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