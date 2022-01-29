Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии предприниматель заплатит штраф за проведение розыгрыша в разгар пандемии

В Башкирии предприниматель заплатит штраф за проведение розыгрыша в разгар пандемии

17:33, 29 янв 2022

11 октября в одном из магазинов Нефтекамска предпринимательница устроила розыгрыш в разгар пандемии. Несколько сотен желающих получить разыгрываемый организаторами автомобиль, устроили настоящую давку.

Собравшиеся люди не соблюдали дистанцию и были без масок, а их общее количество превысило 500 человек. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.



Предпринимательнице назначили штраф в размере 50 000 рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Читайте также: 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: Моя Уфа
Теги: Нефтекамск
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: