Житель Башкирии утопил свою девушку в ванной

19:28, 31 янв 2022

Следственный отдел по Калининскому району Уфы завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя по обвинению в убийстве.







По данным пресс-службы регионального СКР, в августе 2014 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 16-летней девушки с признаками утопления в ванной в квартире на улице Машиностроителей. Характер утопления и наличие телесных повреждений свидетельствовали о криминальном характере смерти. Тело обнаружил ее парень, у которого она находилась в гостях, пока его родителей не было в городе. Молодой человек пояснил, что ушел из дома с утра, а когда вернулся, то длительное время не мог попасть в квартиру. Тогда он залез в помещение через балкон и обнаружил тело девушки. Допрошенные соседи и знакомые молодого человека подтвердили его показания. Проведенными тогда следственно-оперативными мероприятиями установить подозреваемого не представилось возможным.





Между тем, в 2021 году следователи и криминалисты повторно изучили материалы уголовного дела, проанализировали детализацию телефонных соединений потерпевшей и ее друга, повторно допросили их родственников и знакомых. В итоге были установлены свидетели, которые опровергли алиби молодого человека и изобличили его в убийстве своей подруги. После предъявления собранных доказательств он сознался в содеянном.



Как установлено следствием, 9 августа 2014 года обвиняемый вернулся домой в состоянии наркотического опьянения, в связи с чем между парой произошла ссора. Молодой человек погрузил голову потерпевшей в ванную и удерживал, пока та не перестала подавать признаки жизни. После этого злоумышленник закрыл квартиру и стал стучать в дверь и просить соседей о помощи, пояснив, что его девушка не пускает домой и не отвечает, делал вид, что пытается вскрыть замок подручными средствами, а впоследствии залез в квартиру через балкон соседей.









Расследование уголовного дела завершено, после вручения обвиняемому копии утвержденного обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Следком Башкирии