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Хлебокомбинат в Нефтекамске сокрыл 7 млн рублей от налоговой

Хлебокомбинат в Нефтекамске сокрыл 7 млн рублей от налоговой

16:49, 02 фев 2022

В Нефтекамске завели уголовное дело на руководство АО «Нефтекамский хлебокомбинат». Управленцев обвинили в сокрытии денежных средств, за счет которых должны были уплачиваться налоги.

Следствие установило, что руководство комбината с марта по июль 2021 года перечисляло деньги в пользу контрагентов через счета аффилированного юридического лица. Причиной этого стало то, что у компании была задолженность в 7 млн рублей, из-за чего ее расходные счета были приостановлены. Так компания скрыла более 23,5 млн рублей от налогового органа.

Следователи изъяли бухгалтерскую документацию комбината. В настоящее время они допрашивают руководство и работников компании.

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Источник: proural.info
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