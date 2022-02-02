Хлебокомбинат в Нефтекамске сокрыл 7 млн рублей от налоговой
16:49, 02 фев 2022
В Нефтекамске завели уголовное дело на руководство АО «Нефтекамский хлебокомбинат». Управленцев обвинили в сокрытии денежных средств, за счет которых должны были уплачиваться налоги.
Следствие установило, что руководство комбината с марта по июль 2021 года перечисляло деньги в пользу контрагентов через счета аффилированного юридического лица. Причиной этого стало то, что у компании была задолженность в 7 млн рублей, из-за чего ее расходные счета были приостановлены. Так компания скрыла более 23,5 млн рублей от налогового органа.
Следователи изъяли бухгалтерскую документацию комбината. В настоящее время они допрашивают руководство и работников компании.