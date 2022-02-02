Жительница Учалов хранила у себя оружие, оставленное заключенным

17:00, 02 фев 2022

Учалинские полицейские изъяли из гаража местной жительницы самодельной оружие. Как оказалось, его там спрятал ее приятель, уже осужденный за незаконный оборот оружия.







Тайник нашли сотрудники полиции и местного отделения ФСИН. В Учалах в гараже местной жительницы хранились два самодельных карабина калибром 7,62, почти 250 патронов промышленного и самодельного производства, а также 4 кг пороха.

Сам 50-летний владелец незаконного «склада» с октября прошлого года отбывает наказание за аналогичное преступление. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия, боеприпасов и пороха.

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Фото: пресс-служба УМВД по РБ