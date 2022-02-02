Приставы из Башкирии ищут должника по алиментам, который читает рэп в женских платьях
17:13, 02 фев 2022
Он задолжал деньги несовершеннолетней дочери.
Судебные приставы Учалинского района разыскивают 33-летнего Дениса Исянгильдина. Мужчина не выплачивает алименты своей 10-летней дочери. Точная сумма долга не уточняется.
Сообщается, что по последнему известному месту жительства злоумышленника нет, от явки в службу судебных приставов он уклоняется. Поэтому было решено объявить его в розыск.
Предположительно злоумышленник находится в Санкт-Петербурге. В соцсетях он рассказывает о том, что читает рэп. Судя по фотографиям, он выступает с женских платьях и с ярким макияжем.
Всех, кто знает о местонахождении злостного неплательщика алиментов, просят сообщить о нем по телефонам: 8-961-357-46-56, 8 (347) 273-56-40.
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Источник:
www.proural.info
Фото: соцсети
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