Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Приставы из Башкирии ищут должника по алиментам, который читает рэп в женских платьях

Приставы из Башкирии ищут должника по алиментам, который читает рэп в женских платьях

17:13, 02 фев 2022

Он задолжал деньги несовершеннолетней дочери.

Судебные приставы Учалинского района разыскивают 33-летнего Дениса Исянгильдина. Мужчина не выплачивает алименты своей 10-летней дочери. Точная сумма долга не уточняется.

Сообщается, что по последнему известному месту жительства злоумышленника нет, от явки в службу судебных приставов он уклоняется. Поэтому было решено объявить его в розыск.

Предположительно злоумышленник находится в Санкт-Петербурге. В соцсетях он рассказывает о том, что читает рэп. Судя по фотографиям, он выступает с женских платьях и с ярким макияжем.

Всех, кто знает о местонахождении злостного неплательщика алиментов, просят сообщить о нем по телефонам: 8-961-357-46-56, 8 (347) 273-56-40.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: