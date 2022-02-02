Приставы из Башкирии ищут должника по алиментам, который читает рэп в женских платьях

17:13, 02 фев 2022

Он задолжал деньги несовершеннолетней дочери.



Судебные приставы Учалинского района разыскивают 33-летнего Дениса Исянгильдина. Мужчина не выплачивает алименты своей 10-летней дочери. Точная сумма долга не уточняется.







Сообщается, что по последнему известному месту жительства злоумышленника нет, от явки в службу судебных приставов он уклоняется. Поэтому было решено объявить его в розыск.



Предположительно злоумышленник находится в Санкт-Петербурге. В соцсетях он рассказывает о том, что читает рэп. Судя по фотографиям, он выступает с женских платьях и с ярким макияжем.



Всех, кто знает о местонахождении злостного неплательщика алиментов, просят сообщить о нем по телефонам: 8-961-357-46-56, 8 (347) 273-56-40.

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Фото: соцсети