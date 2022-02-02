В Учалинском районе глава сельсовета, где собаки загрызли мальчика, пойдет под суд
21:17, 02 фев 2022
Глава Сафаровского сельсовета Учалинского района Башкирии Раян Ахтямов предстанет перед судом. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка. Об этом сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе прокуратуры республики.
По версии следствия, чиновнику на протяжении нескольких месяцев жители села Сафарово жаловались на бродячих собак и сообщали о их нападении на домашних животных. Однако чиновник не рассматривал эти обращения и не разъяснил, как подавать заявления об отлове бездомных собак. Кроме того, Ахтямов сам не обратился в организацию по отлову собак, с которой район заключил договор.
— В результате произошло увеличение количества бездомных собак, которые, сбившись в стаю, в апреле 2021 года напали на четырехлетнего мальчика, катающегося на велосипеде рядом с домом. От полученных травм малолетний скончался на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.