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В Учалинском районе глава сельсовета, где собаки загрызли мальчика, пойдет под суд

В Учалинском районе глава сельсовета, где собаки загрызли мальчика, пойдет под суд

21:17, 02 фев 2022

Глава Сафаровского сельсовета Учалинского района Башкирии Раян Ахтямов предстанет перед судом. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка. Об этом сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, чиновнику на протяжении нескольких месяцев жители села Сафарово жаловались на бродячих собак и сообщали о их нападении на домашних животных. Однако чиновник не рассматривал эти обращения и не разъяснил, как подавать заявления об отлове бездомных собак. Кроме того, Ахтямов сам не обратился в организацию по отлову собак, с которой район заключил договор.

— В результате произошло увеличение количества бездомных собак, которые, сбившись в стаю, в апреле 2021 года напали на четырехлетнего мальчика, катающегося на велосипеде рядом с домом. От полученных травм малолетний скончался на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район
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