Жительница Башкирии выиграла суд у больницы, за неправильно сделанный укол

11:26, 07 фев 2022

Женщине пришлось перенести две операции.



Нефтекамский городской суд обязал местную больницу выплатить пациентке один миллион рублей. В мае 2019 года женщине сделали внутримышечную инъекцию, после которой она почувствовала себя плохо.







По материалам дела, пострадавшая неоднократно находилась на стационарном лечении в лечебно-профилактических учреждениях, перенесла две операции. Ей пришлось принимать сильнодействующие препараты, которые влияют на самочувствие. Во время реабилитации пациентка потратила на лечение значительную сумму денег и потеряла в зарплате.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что медработник неправильно выбрал место для укола, из-за чего пациентке был причинен тяжкий вред здоровью. Суд постановил взыскать с Городской больницы Нефтекамска один миллион рублей компенсации морального вреда, сумму утраченного заработка, а также расходы на лечение и оплату услуг ее представителя.





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