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Жительница Башкирии получила условный срок за взятку инспектору ГИБДД

Жительница Башкирии получила условный срок за взятку инспектору ГИБДД

20:50, 07 фев 2022

Советский райсуд Уфы приговорил 22-летнюю местную жительницу к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Девушку осудили за взятку инспектору ГИБДД. Об этом сообщили сегодня, 7 февраля, в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По версии ведомства, в январе 2018 года уфимка попросила знакомого инструктора автошколы помочь ей сдать экзамен по вождению. Она перечислила мужчине 12 тысяч рублей, а тот передал часть из них — 10 тысяч — инспектору МРЭО ГИБДД МВД по РБ.

— Подсудимая не признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу, — рассказали в ведомстве.

Полицейский и инструктор безнаказанными не остались. На них также завели уголовные дела.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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