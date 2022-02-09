В Хайбуллинском районе Башкирии осудили браконьера, который поймал рыбу на 180 тысяч рублей
11:01, 09 фев 2022
В Хайбуллинском районе Башкирии мировой судья вынес приговор жителю Орска. Его признали виновным в незаконной ловле рыбы запрещенными орудиями.
В суде установили, что в ноябре 2021 года мужчина решил порыбачить на Акъярском водохранилище. В водоеме, перемещаясь на лодке, он поставил 8 сетей длиной 650 метров и выловил таким образом 542 рыбы, среди которых были лещи, караси и окуни.
Злоумышленника задержали. Нанесенный ущерб составил более 180 тысяч рублей, он их уже добровольно вернул. Суд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ. Лодку и сети конфисковали. Приговор еще не вступил в законную силу.