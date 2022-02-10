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В Башкирии осудят слесаря, забившего трубой мужчину и больше месяца прятавшего его труп дома

В Башкирии осудят слесаря, забившего трубой мужчину и больше месяца прятавшего его труп дома

13:20, 10 фев 2022

В Уфе будут судить 49-летнего местного жителя, который до смерти избил мужчину и больше месяца хранил его труп на балконе своей квартиры. Об этом 10 февраля сообщил Следственный комитет Башкирии.

Преступление произошло 17 сентября 2022 года. Обвиняемый, который на тот момент работал слесарем, и 34-летний потерпевший познакомились на улице. Первый пригласил второго к себе домой выпить. Во время застолья между ними завязалась ссора. Конфликт перерос в драку, во время которой хозяин квартиры металлической трубой несколько раз ударил по голове гостя, а потом лег спать. От полученных травм последний скончался.

Спустя несколько дней злоумышленник упаковал труп в полиэтилен и посыпал его известкой, после чего спрятал на балконе. В течение месяца он так и жил вместе с телом убитого: по утрам как ни в чем не бывало уходил на работу, а вечером возвращался домой.

30 сентября погибшего пропавшим без вести объявила его сожительница. Делом заинтересовался СК Башкирии. Сыщики допросили знакомых потерпевшего и обошли район, в котором он жил. Следователи выяснили, что последний раз его видели в компании мужчины, подрабатывающего слесарем. Во время осмотра квартиры последнего они и обнаружили труп.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело против него направлено в суд.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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