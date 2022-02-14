В Башкирии экс-начальник пожарной службы МЧС пойдет под суд за взятки

15:40, 14 фев 2022

В Башкирии за махинации с выплатами материальной помощи себе и подчиненным сотрудникам будут судить 38-летнего экс-начальника пожарной службы МЧС по Межгорью. Он является фигурантом уголовного дела по 63 эпизодам получения взятки, злоупотреблению должностными полномочиями и присвоению чужого имущества. Об этом 14 февраля сообщил Следственный комитет республики.







По версии СК, с марта 2015 по апрель 2016 года обвиняемый получил от 63 подчиненных взятки на 30 млн рублей. В обмен на это он помог сотрудникам на системной основе получить дополнительную материальную помощь якобы на оплату дорогостоящего лечения. Такую же выплату – в сумме 2,4 млн рублей – экс-начальник городской пожарной службы оформил и на себя.



На самом деле ни обвиняемый, ни его подчиненные не имели медицинских показаний для получения выплат, выделенные им деньги они тратили на личные нужды. Ущерб МЧС России от действий руководителя городской пожарной части превышает 65,9 млн рублей.





– Факты производства необоснованных выплат и получения взяток были выявлены в ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудников органов военной контрразведки ФСБ России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии. – передали в СК.



Обвиняемый отрицают свою вину в преступлениях. Сейчас он содержится под стражей. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.









В СК добавили, что в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по факту аналогичных махинаций с выплатами матпомощи в отношении второго экс-начальника той же пожарной службы и его бывшего зама – они занимали свои должности после увольнения обвиняемого.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram