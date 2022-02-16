В Башкирии осудили мужчину по вине которого в пожаре погиб ребенок

09:59, 16 фев 2022

В Салавате осудили 45-летнего местного жителя, из-за которого погиб малолетний ребенок. Об этом сообщает Следком РБ.







Установлено, что в сентябре прошлого года мужчина, будучи пьяным, ушел из своей квартиры, оставив тлеющий окурок сигареты, который спровоцировал пожар. Находившаяся этажом выше 4-летняя девочка скончалась от отравления продуктами горения, а ее 17-летней сестре был причинен тяжкий вред здоровью.



Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии экс-начальник пожарной службы МЧС пойдет под суд за взятки.

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Фото: Следком Башкирии