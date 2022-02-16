Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии лже-сотрудницы соцслужбы, похитили деньги у пенсионерки

В Башкирии лже-сотрудницы соцслужбы, похитили деньги у пенсионерки

14:06, 16 фев 2022

В Уфе осудят лже-сотрудниц социальной службы, которые похитили деньги у пенсионерки. Их обвинили в мошенничестве.

Следствие установило, что в декабре 2021 года две жительницы Челябинской области, представившись сотрудницами социальной службы, вошли в квартиру пенсионерки, проживающей по улице Блюхера. 84-летняя женщина поверила словам мошенниц о предстоящей денежной реформе и отдала им все свои деньги. Сообщницы получили 80 тысяч рублей и заменили их на «билеты банка приколов». После этого они сбежали.

Пенсионерка начала подозревать неладное и спросила у соседки о визите сотрудников социальной службы. Получив отрицательный ответ, она обратилась в полицию. Мошенниц задержали через несколько часов на заправке около Уфы.

Свою вину злоумышленницы признали и вернули деньги. Уголовное дело будет рассмотрено в Орджоникидзевском районном суде Уфы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
Читайте также

В Учалах лжегазовики украли у пенсионерки около 120 тысяч рублей
Происшествия в Башкирии
В Учалах лжегазовики украли у пенсионерки около 120 тысяч рублей
В Стерлитамаке пенсионерка стала жертвой мошенниц-менял
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке пенсионерка стала жертвой мошенниц-менял
В Башкирии мошенницы похитили у пенсионерки крупную сумму денег - видео
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мошенницы похитили у пенсионерки крупную сумму денег - видео
В Уфе пожилая женщина получила пенсию купюрами "банка приколов"
Происшествия в Башкирии
В Уфе пожилая женщина получила пенсию купюрами "банка приколов"
Несколько жителей Салавата стали жертвами мошенников
Происшествия в Башкирии
Несколько жителей Салавата стали жертвами мошенников
В Башкирии пенсионерка отдала мошенникам более 6 млн рублей
Общество в Башкирии
В Башкирии пенсионерка отдала мошенникам более 6 млн рублей
В Мелеузовском районе пенсионерка стала жертвой неоднократных грабежей
Происшествия в Башкирии
В Мелеузовском районе пенсионерка стала жертвой неоднократных грабежей
В Учалинском районе лжегазовики обокрали пенсионерку
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе лжегазовики обокрали пенсионерку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: