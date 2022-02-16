В Башкирии лже-сотрудницы соцслужбы, похитили деньги у пенсионерки

14:06, 16 фев 2022

В Уфе осудят лже-сотрудниц социальной службы, которые похитили деньги у пенсионерки. Их обвинили в мошенничестве.







Следствие установило, что в декабре 2021 года две жительницы Челябинской области, представившись сотрудницами социальной службы, вошли в квартиру пенсионерки, проживающей по улице Блюхера. 84-летняя женщина поверила словам мошенниц о предстоящей денежной реформе и отдала им все свои деньги. Сообщницы получили 80 тысяч рублей и заменили их на «билеты банка приколов». После этого они сбежали.



Пенсионерка начала подозревать неладное и спросила у соседки о визите сотрудников социальной службы. Получив отрицательный ответ, она обратилась в полицию. Мошенниц задержали через несколько часов на заправке около Уфы.

Свою вину злоумышленницы признали и вернули деньги. Уголовное дело будет рассмотрено в Орджоникидзевском районном суде Уфы.





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