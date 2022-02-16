В Башкирии осудили полицейских, выбивавших показания кулаками

15:02, 16 фев 2022

В Стерлитамаке осудили двух оперуполномоченных, которых обвинили в выбивании показаний и мошенничестве. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в прокуратуре Башкирии.







По данным надзорного органа, в феврале 2020 года в полицию Стерлитамака поступило дело по факту кражи телефона у местной жительницы. Один из оперуполномоченных вычислил предполагаемого злоумышленника. Однако тот не стал сознаваться в преступлении, тогда полицейский избил его, нанеся несколько ударов рукой и ногой по голове и туловищу, чтобы выбить признание.



В феврале 2021 года оперуполномоченные выяснили, что женщина пользуется телефоном. Они обвинили ее в сговоре с похитителем мобильного, а после попросили у нее 40 тысяч рублей, чтобы она якобы избежала уголовной ответственности. Деньги они потратили на свои нужды.

Полицейских обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Однако они не сознались в содеянном.



— Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы сроком от 3 до 6 лет, с испытательными сроками 3 года и 5 лет, а также лишил одного из полицейских права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года, — сообщили в прокуратуре.



Также была взыскана компенсация за моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Однако прокуратура посчитала наказание слишком мягким и намерена подать апелляцию.





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