В Мелеузовском районе Башкирии бабушка забрала ребенка у его горе-матери
17:52, 16 фев 2022
В Мелеузовском районе Башкирии бабушка забрала ребенка у его горе-матери.
По данным местного суда, женщина не вытерпела того, как мать относится к собственному несовершеннолетнему ребенку. Женщина злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и пытается трудоустроиться, а также периодически совершает административные правонарушения.
В итоге судья встал на сторону бабушки и ограничил женщину в родительских правах. Сейчас воспитывать и заботиться о несовершеннолетнем ребенке будет она.