17:52, 16 фев 2022

В Мелеузовском районе Башкирии бабушка забрала ребенка у его горе-матери.







По данным местного суда, женщина не вытерпела того, как мать относится к собственному несовершеннолетнему ребенку. Женщина злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и пытается трудоустроиться, а также периодически совершает административные правонарушения.



В итоге судья встал на сторону бабушки и ограничил женщину в родительских правах. Сейчас воспитывать и заботиться о несовершеннолетнем ребенке будет она.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии осудили полицейских, выбивавших показания кулаками.

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