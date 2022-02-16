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В Мелеузовском районе Башкирии бабушка забрала ребенка у его горе-матери

В Мелеузовском районе Башкирии бабушка забрала ребенка у его горе-матери

17:52, 16 фев 2022

В Мелеузовском районе Башкирии бабушка забрала ребенка у его горе-матери.

По данным местного суда, женщина не вытерпела того, как мать относится к собственному несовершеннолетнему ребенку. Женщина злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и пытается трудоустроиться, а также периодически совершает административные правонарушения.

В итоге судья встал на сторону бабушки и ограничил женщину в родительских правах. Сейчас воспитывать и заботиться о несовершеннолетнем ребенке будет она.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии осудили полицейских, выбивавших показания кулаками.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Мелеузовский район
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