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В Башкирии вынесли приговор убийцам 100-летнего ветерана

В Башкирии вынесли приговор убийцам 100-летнего ветерана

18:43, 21 фев 2022

Сегодня Верховный суд Башкирии вынес приговор убийцам 100-летнего ветерана Ивана Несмеянова. Напомним, летом 2020 года мужчины ворвались в дом пенсионера в селе Леуза Кигинского района, связали его и пытали, чтобы узнать, где он хранит свои сбережения. Похитив 2,5 млн рублей, злоумышленники сбежали.

Юрия Никитина суд признал виновным в убийстве, приговорив его к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщнику Виктору Валавину назначили 10 лет «строгача» и оправдали по обвинению в убийстве.

— Благодаря грамотно выработанной тактике допроса, под тяжестью собранных доказательств подсудимый Валавин сознался в разбойном нападении, заявив, что не причастен к убийству. Его сообщник Никитин вину в предъявленном обвинении не признал, — рассказали в пресс-службе Следкома Башкирии.

Кроме того, преступники должны вернуть похищенные деньги и выплатить компенсацию морального вреда в пользу родственников потерпевшего в размере 1 млн рублей.

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Источник: www.proural.info
Фото: соцсети
Теги: Кигинский район криминал происшествия
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