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В Уфе местный житель избил на улице своего знакомого, а затем 52 раза ударил его ножом

В Уфе местный житель избил на улице своего знакомого, а затем 52 раза ударил его ножом

16:13, 22 фев 2022

В Уфе местный житель избил своего знакомого, а затем 52 раза ударил его ножом. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Калининского суда.

Инцидент произошел утром 15 ноября. 20-летний обвиняемый, находясь на улице Первомайской, поссорился с приятелем и начал бить его руками и ногами по голове и туловищу.

– Далее обвиняемый направился в квартиру, где вооружился кухонным ножом после чего вернулся к знакомому и нанес своему ему не менее 52 ножевых ударов в область груди и живота. От обильной кровопотери потерпевший скончался на месте преступления, – передали в суде.

Против молодого мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время он предстанет перед судом. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось о том, что Верховный суд Башкирии вынес приговор убийцам 100-летнего ветерана Ивана Несмеянова. Напомним, летом 2020 года мужчины ворвались в дом пенсионера в селе Леуза Кигинского района, связали его и пытали, чтобы узнать, где он хранит свои сбережения. Похитив 2,5 млн рублей, злоумышленники сбежали.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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