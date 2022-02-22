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Экс-главе Краснокамского района Башкирии вынесли оправдательный приговор

Экс-главе Краснокамского района Башкирии вынесли оправдательный приговор

19:36, 22 фев 2022

Вместе с экс-главой оправдали также его заместителя и экс-руководителя СПК «Агрофирма Маяк», сообщил со ссылкой на суд в Агидели РБК-Уфа 22 февраля.

Экс-главу Краснокамского района Башкирии Разифа Гильмуллина, его экс-заместителя Диниса Бикова, а также экс-руководителя СПК «Агрофирма Маяк» Ильдуса Сафиуллина суд города Агидель оправдал вчера, 21 февраля. Гильмуллина обвиняли в превышении должностных полномочий, и даже признали виновным, как и других указанных выше фигурантов, еще в 2020 году.

Тогда суд установил, что в 2016 году экс-глава со своим замом содействовали Ильдусу Сафиуллину в победе на торгах, дающих право арендовать почти 1000 гектаров земель сельхозназначения. Сам Сафиуллин в деле проходил пособником. Тогда же в 2020 году в суде упоминались и события 2018 года, когда уже бывшие чиновники принуждали бизнесмена сделать взнос в муниципальный благотворительный фонд около 2 млн рублей, угрожая, что в противном случае отозвать разрешение на демонтаж нефтепровода, который давно не работает.


В 2020 году экс-чиновники и бизнесмен Сафиуллин получили штрафы от 30 до 500 тысяч рублей, таков был приговор. Однако в январе прошлого года приговор отменил Верховный суд Башкирии, а дело отправилось на пересмотр, в ходе которого коллегия судей выявила ряд нарушений, в следствии чего и вынесла экс-чиновникам и бизнесмену оправдательный вердикт. Однако прокуратура и спустя несколько лет не желает соглашаться с таким решением суда и по сообщению издания снова планирует обжаловать приговор бывшим чиновника и экс-бизнесмену.



Напомним, не так давно на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, что экс-глава Иглинского района Ришат Исхаков покинул должность с 3,5 гектарами земли в частной собственности. Тогда же Хабиров анонсировал создание специальной комиссии, которую сам и возглавит. комиссия проверит насколько законно 3,5 тысяч гектар земель стали принадлежать Ришату Исхакову и его близким родственником.

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Источник: mkset.ru
Фото: администрация Краснокамского района
Теги: Краснокамский район происшествия криминал
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