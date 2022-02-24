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В Башкирии нашли виновных в страшной смерти влюбленных подростков

В Башкирии нашли виновных в страшной смерти влюбленных подростков

19:18, 24 фев 2022

В Башкирии под суд пойдут руководители трех коммерческих организаций – их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее, в том числе по неосторожности, смерть двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

По версии следствия, недобросовестные управленцы не обследовали состояние вентиляции и не выявили имеющиеся нарушения на этапе строительства дома в Бирске, что создало опасность для проживающих в нем лиц. В феврале 2020 года в одной из квартир от отравления угарным газом скончались 18-летний парень и 16-летняя девушка. Причиной стала неисправность в дымоходе и вентканалах квартиры, из-за чего там скопились продукты горения природного газа от работающего котла.

- Обвиняемые частично признали вину в совершении преступлений. Уголовное дело направлено в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу, — добавили в надзорном ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: соцсети
Теги: Бирск происшествия
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