Житель Буздякского района Башкирии ограбил кладбища на 61 тысячу

10:21, 27 фев 2022

Жителя Башкирия наказали за кражу с территории кладбищ.







Преступник выбрал себе очень странный способ обогащения. Он приметил два кладбища рядом с деревней Шланлыкулево в Буздякском районе республики, и начал выносить оттуда установленный забор. За лето 2021 года он стащил 84 трубы общей стоимостью в 61 тысячу рублей. Часть ворованного он сдал в пункт приема металлолома, а что-то смог продать.



Вскоре о деяниях гражданина узнали полицейские. Мужчину задержали. Он раскаялся, и сразу решил во всем признаться. Представитель потерпевшей стороны пошел на встречу горе-жулику и попросил судью не лишать преступника свободы.

В итоге воришку приговорили к обязательным работам на срок в 180 часов и обязали возместить нанесенный двум кладбищам ущерб.





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