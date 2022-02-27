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В Башкирии женщина заколола ножом знакомого, который пытался ее задушить

В Башкирии женщина заколола ножом знакомого, который пытался ее задушить

19:14, 27 фев 2022

В башкирском городе Октябрьском 32-летняя местная жительница зарезала знакомого, который пытался ее задушить. На этой неделе женщины вынесли приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщил местный суд.

Инцидент произошел в одной из квартир города ночью в ноябре 2021 года. В ходе ссоры мужчина избил подсудимую, а затем, потянув за волосы, повалил на пол, сел на нее сверху и начал душить. Женщина, испугавшись за свою жизнь, смогла дотянуться до ножа и четыре раза ударила им в грудь своему обидчику. Он скончался на месте от повреждения легкого.

Перед тем как вынести приговор судья огласил обстоятельства, которые его смягчают: чистосердечное раскаяние, явка с повинной, противоправность и аморальность поведения погибшего и наличие у подсудимой малолетнего ребенка.

Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Она не сможет покидать свой дом с 23:00 до 6:00, выезжать за пределы города и самолично менять место жительства.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Октябрьский происшествия криминал
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