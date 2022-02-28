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ФАС Башкирии рассказала, чем чревато изменение цен на продукты и технику из-за военных действий на Украине

ФАС Башкирии рассказала, чем чревато изменение цен на продукты и технику из-за военных действий на Украине

14:50, 28 фев 2022

ФАС Башкирии пригрозила наказаниями нарушителям антимонопольного законодательства, завышающим цены после начала военных действий на Украине.

По словам антимонопольщиков, они постоянно мониторят цены на социально значимые товары — от производителя до торговых сетей, сообщает издание Уфа1.

— Антимонопольное ведомство осуществляет постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары на предмет выявления необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, наличия запрещенных антимонопольным законодательством картельных, ценовых сговоров или согласованных действий участников рынков, — заявили в ФАС Башкирии. — В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство незамедлительно примет меры реагирования — от предостережений до возбуждения антимонопольных дел.

Что касается цен на бытовую технику, республиканское управление сослалось на федеральную службу, которая начала проверку из-за сообщений о повышении цен в одной из крупных торговых сетей.

— Ведомство выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции. Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть, — сообщили в пресс-службе ФАС России.

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Источник: ufa1.ru
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