В Башкирии состоится суд над женщиной убившей чужого младенца в роддоме

15:16, 28 фев 2022

Следком Башкирии сообщил, что в настоящий момент завершено расследование уголовного дела по факту убийства новорожденного ребенка, которое произошло 16 августа 2021 года в родильном отделении больницы №1 в Стерлитамаке. 30-летнюю женщину обвиняют в убийстве малолетнего ребенка.







Следователи установили, что в тот день обвиняемая после родов выбросила из окна новорожденного ребенка женщины из одной палаты с ней. От полученных повреждений малыш скончался на месте.



У обвиняемой диагностировали психическое расстройство, которое мешает осознавать характер и опасность своих действий, в связи с чем ей рекомендовано принудительное лечение в психиатрической медицинской организации.

Дело о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера будет направлено в ближайшее время в суд. В адрес Минздрава Башкирии внесли представление об устранении обстоятельств, способствовавших случившемуся. Ведомству нужно принять дополнительные меры безопасности при размещении пациентов в психическими расстройствами.





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Фото: Следком Башкирии