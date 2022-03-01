Изменения, вступающие в силу в марте 2022 года
08:52, 01 мар 2022
В первый день весны в России начнут действовать некоторые изменения в законодательстве. О том, как поменяется жизнь жителей страны с марта
Изменятся требования к обращению с отходами
С 1 марта все юридические лица и индивидуальные предприниматели, при работе которых образуются определенные отходы, будут должны соблюдать новые требования. Это касается следующих товаров: батареи и аккумуляторы, отходы электролитов, минеральные и синтетические масла, компьютеры, электронное и оптическое оборудование, шины, покрышки, камеры. Теперь эти отходы нужно будет передавать специальным организациям для переработки.
Введут штраф за езду без диагностической карты
За езду на автомобиле без диагностической карты с 1 марта начнут штрафовать на 2 тысячи рублей. Отмечается, что с 30 декабря прошлого года отменили обязательный техосмотр для личных автомобилей и мототранспортных средств. Но это требование остается обязательным для коммерческого транспорта и в ряде других случаев.
Изменят правила оснащения старых зданий противопожарными системами
Теперь можно будет не оснащать объект автоматической установкой пожаротушения, если в здании обеспечена безопасная эвакуация. Также это правило будет работать, если выполнено одно из условий соответствия постройки требованиям пожарной безопасности.
Изменят перечень профессий, к которым допускаются женщины
С 1 марта женщины в России смогут обслуживать самолеты и вертолеты, а также работать авиамеханиками.
Изменят правила контроля над денежными переводами
Теперь банки, страховые компании, операторы по приему платежей и другие организации, проводящие операции с денежными средствами или иным имуществом, обяжут информировать о подозрительных переводах Росфинмониторинг. Информация будет передаваться и в том случае, если операция не отвечает критериям об обязательном контроле.
Обновят правила пользования жилыми помещениями
Новые требования будут касаться юридических лиц, а не обычных собственников. Владельцам квартир не будут назначать штраф за установку окон на лоджиях. Запрет на незаконную планировку также продолжит действовать – для ремонтных работ такого типа нужно будет получать разрешение.