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В Башкирии наказали сельчанина, который повалил дерево на приятеля

В Башкирии наказали сельчанина, который повалил дерево на приятеля

13:56, 01 мар 2022

В Башкирии осудили сельчанина, из-за которого срубленное дерево упало на человека. 

Жуткая история приключилась в Салаватском районе республики осенью 2021 года. Несколько мужчин отправились на делянку для того, чтобы заготовить на зиму дрова. 61-летний сельчанин валил лес и заметил, что ствол может упасть на его товарища. В итоге березу резким порывом ветра снесло прямо другого сельчанина. Несчастный погиб прямо на месте ЧП. 

В суде мужчина признал свою вину, но почему-то отказался давать показания. С учетом смягчающих обстоятельств (возраст, положительная характеристика и болезни), его приговорили к году ограничения свободы. В течение 12 месяцев он не сможет менять место жительства без согласия госоргана и обязан отмечаться раз в месяц. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Салаватский район происшествия
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