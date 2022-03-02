Житель Башкирии едва не погиб, требуя от жены доступ в тайник

11:14, 02 мар 2022

52-летний житель Башкирии, избивший жену и требовавший от нее алкоголь, получил удар ножом.







По данным пресс-службы Кумертауского межрайонного суда, жуткая история произошла 30 октября. 52-летний местный житель распивал алкоголь дома и захотел найти еще спиртного. Его 48-летняя жена была против и отказалась показывать, где находится тайник с алкоголем.



Тогда дебошир схватил жену за волосы и силой поволок на кухню, где, по его мнению, хранилась выпивка. Женщина попросила его прекратить насилие, но озверевший муж отказался. Тогда она схватила нож и ударила им нападавшего в живот. После этого она сама вызвала помощь. Затем она всячески помогала супругу в больнице и извинилась перед ним. Пострадавший признал, что был пьян и сам виноват в случившемся.

В итоге женщину решили освободить от уголовной ответственности. Тем не менее, ей назначили штраф в размере 8 тысяч рублей.





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