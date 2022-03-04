Замглавы Балтачевского района Башкирии подозревают в мошенничестве

18:03, 04 мар 2022

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело против заместителя главы Балтачевского района по экономике, инвестициям и предпринимательской деятельности Лейсан Хаметовой. Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили сегодня, 4 марта, в пресс-службе ведомства.







По версии следствия, в ноябре 2020 года чиновница убедила своего соседа подать заявку на получение выплаты по программе поддержки индивидуального предпринимательства. При этом мужчина никогда не был предпринимателем. Хаметова сама собрала и подала документы в центр соцподдержки населения Бирского района и Бирска. Ее соседу начислили 250 тысяч рублей, которые он мог потратить на работу ИП в сфере разведения крупного рогатого скота, но чиновница присвоила деньги себе.



— При этом, денежные средства мужчина так и не получил, поскольку подозреваемая сама сняла их с его банковской карты и распорядилась по своему усмотрению. В последующем, с целью скрыть факт хищения, подозреваемой были предоставлены отчеты от имени несостоявшегося предпринимателя с заведомо ложными сведениями о выполнении условий социального контракта, — рассказали в следкоме.

Уголовное дело возбудили по инициативе прокуратуры Балтачевского района, которая организовала проверку в центре социальной поддержки. Проводятся следственные действия.



Лейсан Хаметова также является бизнес-шерифом Балтачевского района. Согласно ее декларации, доход чиновницы за 2020 год составил 1,06 миллиона рублей, а ее супруга — 35 тысяч рублей. Также у нее есть три несовершеннолетних ребенка. В собственности семьи Хаметовой имеется участок площадью 2050 квадратов и дом площадью 46 квадратов. У замглавы района и ее супруга есть две машины, которые они взяли в кредит, — ВАЗ 212140 и Nissan Teana.

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Фото: Лейсан Хаметова / Instagram.com