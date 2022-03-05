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В Башкирии руководство аграрно-технологического колледжа похитило более 23 млн рублей

В Башкирии руководство аграрно-технологического колледжа похитило более 23 млн рублей

10:17, 05 мар 2022

В Илишевском районе Башкирии директора аграрно-технологического колледжа и бухгалтеров осудят за хищение более 23,5 млн рублей. Бюджетные средства предназначались для учащихся детей-сирот, детей из малоимущих семей и детей-инвалидов. Об этом сообщает Следком РБ.

Установлено, что руководитель учреждения вступил в сговор с главным бухгалтером и четырьмя работниками бухгалтерии. Они придумали план кражи денег, распределив роли. С 2016 по 2020 год обвиняемые систематически похищали средства из бюджета колледжа, изготавливая платежные поручения о перечислении денег на свои личные счета под видом стипендий и соцвыплат для обучающихся. Средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, директор колледжа заключил госконтракт с ООО «Газкотломонтаж» на проведение капитального ремонта котельной в колледже, увеличив объем работ по контракту, при этом уменьшив стоимость. После этого обвиняемый потребовал от подрядчика выполнить не предусмотренные контрактом работы, а когда тот не согласился на новые условия, отказал ему в оплате за уже выполненные объемы.

Также мужчина дал указание заключить договоры с двумя местными жителями якобы на поставку более 600 кг мяса для нужд учреждения. Однако мясо поставили из учебного хозяйства самого колледжа, а оплаченные за поставку товара 180 тысяч рублей получил родственник директора.

Правоохранители выявили факты хищений. Двое из четверых обвиняемых признали вину.

В ходе следствия возмещен ущерб на 3,6 млн рублей. Имущество обвиняемых на 17,5 млн рублей арестовали. Сейчас утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Также следователи внесли представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению, в адрес Министерства образования РБ.

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Уголовные дела в отношении еще двоих участников организованной группы выделены в отдельное производство. Сейчас они рассматриваются в суде.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Илишевский район криминал
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