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Правительство России сможет оперативно повышать пенсии и доплаты

Правительство России сможет оперативно повышать пенсии и доплаты

09:39, 08 мар 2022

Госдума РФ приняла закон, который дает правительству право оперативно повышать пенсии и доплаты, а также принимать решения об индексации.

Напомним, что действующее законодательство предусматривает индексацию страховых пенсий всего один раз в год — с 1 января в соответствии с уровнем инфляции за прошедший год.

Теперь же у правительства появится возможность добавочно увеличивать пенсии, если возникнет такая необходимость.

Согласно документу, правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Иными словами, кабмин сможет повышать пенсии несколько раз в год. Принятый документ позволит поддерживать доходы пенсионеров в условиях меняющейся экономической ситуации.

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Источник: i-gazeta.com
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