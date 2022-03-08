Правительство России сможет оперативно повышать пенсии и доплаты
09:39, 08 мар 2022
Госдума РФ приняла закон, который дает правительству право оперативно повышать пенсии и доплаты, а также принимать решения об индексации.
Напомним, что действующее законодательство предусматривает индексацию страховых пенсий всего один раз в год — с 1 января в соответствии с уровнем инфляции за прошедший год.
Теперь же у правительства появится возможность добавочно увеличивать пенсии, если возникнет такая необходимость.
Согласно документу, правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Иными словами, кабмин сможет повышать пенсии несколько раз в год. Принятый документ позволит поддерживать доходы пенсионеров в условиях меняющейся экономической ситуации.