В Башкирии задержали вандалов, сломавших лифт для инвалидов
10:12, 08 мар 2022
В Стерлитамаке задержаны трое вандалов, сломавших лифт для инвалидов в надземном переходе 1 марта. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр города Рустем Газизов.
По его словам, полиция оперативно отработала вопрос, установив личности троих «ночных героев». Двое из них - несовершеннолетние, один - взрослый.
Градоначальник рассказал, что сейчас вандалам избирается мера наказания. Он отметил, что в полицейском участке вандалы совсем не казались такими «смелыми».
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии, для застрявшего на трассе водителя, инспекторы ГИБДД привезли автозапчасти и мастера.
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Источник:
ufa.aif.ru
Фото: скрин видео
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