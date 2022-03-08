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В Башкирии задержали вандалов, сломавших лифт для инвалидов

В Башкирии задержали вандалов, сломавших лифт для инвалидов

10:12, 08 мар 2022

В Стерлитамаке задержаны трое вандалов, сломавших лифт для инвалидов в надземном переходе 1 марта. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр города Рустем Газизов.

По его словам, полиция оперативно отработала вопрос, установив личности троих «ночных героев». Двое из них - несовершеннолетние, один - взрослый.

Градоначальник рассказал, что сейчас вандалам избирается мера наказания. Он отметил, что в полицейском участке вандалы совсем не казались такими «смелыми».

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии, для застрявшего на трассе водителя, инспекторы ГИБДД привезли автозапчасти и мастера.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: скрин видео
Теги: Стерлитамак происшествия криминал
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