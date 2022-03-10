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В Башкирии определили виновного в аварии, в котором погибли 3 подростка

В Башкирии определили виновного в аварии, в котором погибли 3 подростка

11:20, 10 мар 2022

Ранним утром, 6 декабря 2020 года в районе деревни Атавды в Абзелиловском районе Башкирии автомобиль «Daewoo Nexia» сбил выскочивших на дорогу лошадь с жеребенком и вылетел в кювет. В машине в этот момент находились пятеро местных подростков, которые возвращались домой из клуба, что в соседней деревне. В результате аварии 16-летний парень и 15-летняя девушка погибли сразу, а их также несовершеннолетний товарищ скончался в карете скорой помощи.

Тогда эта история вызвала настоящий резонанс в районе: местные жители винили в произошедшем хозяев лошадей, которые пасутся безнадзорно по всей округе. Однако и сам водитель, 16-летний подросток, права управления машиной не имел, да и вовсе взял ее у отца без спроса. В отношении парня было возбуждено уголовное дело, а накануне его рассмотрел суд.

По данным Абзелиловского районного суда Башкирии, подростка, находившегося в момент ДТП за рулем, судили по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В ходе следствия и суда было доказано, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку парень скончался от полученных при аварии травм, то уголовное дело было прекращено.


Недавно это решение было обжаловано в Верховном суде Башкирии, но апелляционная инстанция оставила его в силе. Официально в гибели троих подростков виновным был признан водитель, который сам скончался в ДТП.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Абзелиловский район происшествия аварии
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