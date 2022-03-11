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В Башкирии директора ЖЭУ будут судить за падение металлоконструкции на ребенка

В Башкирии директора ЖЭУ будут судить за падение металлоконструкции на ребенка

20:01, 11 мар 2022

В Ишимбае завершено расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка.

В июле 2019 года компания из четырех девочек играли во дворе дома по улице Чкалова в  Ишимбае. Во время игры девятилетняя девочка залезла на перекладину конструкции для сушки одежды, а другие повисли на ней. В результате конструкция упала на голову сидевшей на перекладине девочке. Школьница получила травмы, которые специалисты квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Как установлено следствием, директор ЖЭУ-1, в нарушение утвержденных Правительством РФ правил содержания многоквартирных домов, не организовала сезонный осмотр общего имущества во дворе. В результате металлическая конструкция для сушки одежды сотрудниками ЖЭУ не была проверена во время весеннего осмотра 2019 года. В связи с чем, своевременно не было выявлено нарушение ее устойчивости и прочности основания.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении не признала.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Ишимбай происшествия
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