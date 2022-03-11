Жителя Башкирии осудили за дискредитацию Вооруженных сил России
20:16, 11 мар 2022
В МВД по Башкирии сообщили, что 20-летнего жителя Уфы оштрафовали решением Советского районного суда на 45 тысяч за расклейку листовок, дискредитирующих Вооруженные силы РФ.
По информации ведомства, его увидел полицейский линейного отделения во дворе дома в переулке Пархоменко, когда молодой человек расклеивал объявления. Сотрудник МВД позвонил в полицию и рассказал о происходящем.
«Задержанным оказался 20-летний неработающий местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за участие в не согласованных в установленном порядке публичных акциях и оказание неповиновения законным требованиям сотрудников полиции. У него изъято около 180 листовок, содержащих текст с информацией, дискредитирующей Вооруженные силы Российской Федерации», – отметили в пресс-службе ведомства.