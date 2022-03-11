Жителя Башкирии осудили за дискредитацию Вооруженных сил России

20:16, 11 мар 2022

В МВД по Башкирии сообщили, что 20-летнего жителя Уфы оштрафовали решением Советского районного суда на 45 тысяч за расклейку листовок, дискредитирующих Вооруженные силы РФ.







По информации ведомства, его увидел полицейский линейного отделения во дворе дома в переулке Пархоменко, когда молодой человек расклеивал объявления. Сотрудник МВД позвонил в полицию и рассказал о происходящем.

«Задержанным оказался 20-летний неработающий местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за участие в не согласованных в установленном порядке публичных акциях и оказание неповиновения законным требованиям сотрудников полиции. У него изъято около 180 листовок, содержащих текст с информацией, дискредитирующей Вооруженные силы Российской Федерации», – отметили в пресс-службе ведомства.





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