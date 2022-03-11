В Башкортостане водителя и перевозчика осудят за ДТП, в котором погибли трое детей

20:40, 11 мар 2022

В Салаватском районе следователи завершили расследование аварии, в которой столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП погибли трое детей. 37-летнего жителя Салаватского района и 34-летнего жителя Дуванского района обвинили в нарушении правил дорожного движения и в небезопасном оказании услуг, что привело к смерти несовершеннолетних.







Следователи выяснили, что 10 января 2021 года 37-летний водитель автобуса Ford Transit двигался из села Большеустьикинское в Уфу вместе с 15 пассажирами. Вблизи села Янгантау мужчина выехал на обгон, превысив скорость, несмотря на снегопад и плохую видимость. В результате он столкнулся со встречным пассажирским автобусом Ford Transit.



В аварии пострадали 14 человек. 13-летняя девочка и 6-летний мальчик скончались на месте, 17-летняя девочка — в больнице на следующий день. Еще 10 пассажиров и водитель второго автобуса получили травмы, в том числе двое сильно пострадали.





Следователи также выяснили, что 34-летний предприниматель позволил сесть за руль водителю, которого ранее многократно штрафовали за нарушения ПДД. Перевозчик не принял никаких мер, чтобы мужчина не нарушал правил, а также не провел предрейсовый медицинский осмотр и инструктаж. Автобус тоже не был проверен. Предприниматель пытался скрыть нарушения и подделал путевой лист.



Водитель свою вину признал, предприниматель отказался. Уголовное дело будет направлено в суд.

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Фото: пресс-служба СУ СК России по РБ