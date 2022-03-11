Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкортостане водителя и перевозчика осудят за ДТП, в котором погибли трое детей

В Башкортостане водителя и перевозчика осудят за ДТП, в котором погибли трое детей

20:40, 11 мар 2022

В Салаватском районе следователи завершили расследование аварии, в которой столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП погибли трое детей. 37-летнего жителя Салаватского района и 34-летнего жителя Дуванского района обвинили в нарушении правил дорожного движения и в небезопасном оказании услуг, что привело к смерти несовершеннолетних.

Следователи выяснили, что 10 января 2021 года 37-летний водитель автобуса Ford Transit двигался из села Большеустьикинское в Уфу вместе с 15 пассажирами. Вблизи села Янгантау мужчина выехал на обгон, превысив скорость, несмотря на снегопад и плохую видимость. В результате он столкнулся со встречным пассажирским автобусом Ford Transit.

В аварии пострадали 14 человек. 13-летняя девочка и 6-летний мальчик скончались на месте, 17-летняя девочка — в больнице на следующий день. Еще 10 пассажиров и водитель второго автобуса получили травмы, в том числе двое сильно пострадали.


Следователи также выяснили, что 34-летний предприниматель позволил сесть за руль водителю, которого ранее многократно штрафовали за нарушения ПДД. Перевозчик не принял никаких мер, чтобы мужчина не нарушал правил, а также не провел предрейсовый медицинский осмотр и инструктаж. Автобус тоже не был проверен. Предприниматель пытался скрыть нарушения и подделал путевой лист.

Водитель свою вину признал, предприниматель отказался. Уголовное дело будет направлено в суд.

Читайте также:

В Башкирии определили виновного в аварии, в котором погибли 3 подростка
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: пресс-служба СУ СК России по РБ
Теги: Салаватский район происшествия аварии
Читайте также

ДТП в Уфе: возле остановки столкнулись два автобуса
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: возле остановки столкнулись два автобуса
В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в аварии двух автобусов в Салаватском районе
Происшествия в Башкирии
В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в аварии двух автобусов в Салаватском районе
В Башкирии не выходя из комы скончалась девочка, родители которой погибли в аварии недалеко от Аши
Общество в Башкирии
В Башкирии не выходя из комы скончалась девочка, родители которой погибли в аварии недалеко от Аши
В Красноярском крае в ДТП попал автобус с детьми: есть погибшие
Происшествия в Башкирии
В Красноярском крае в ДТП попал автобус с детьми: есть погибшие


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: