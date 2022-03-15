Фермер из Башкирии нарушил карантин по опасному заболеванию
15:42, 15 мар 2022
В Ермекеевском районе на сельскохозяйственном предприятии «Мир» был введен карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Несмотря на это, фермер содержит всех животных вместе.
Специалисты Россельхознадзора выехали на место и выявили множество нарушений. Так, молоко от здоровых и инфицированных коров собирается в одну емкость, их отел производится в одном помещении. А телят поят молозивом от инфицированных коров.
Кроме того, дезинфекционный барьер, установленный при въезде на территорию молочно-товарной фермы, зимой не работает; дезинфицирующие коврики отсутствуют; дезинфекция одежды и обуви при выходе с территории эпизоотического очага не проводится.
Должностное лицо привлекли к ответственности, ему грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.