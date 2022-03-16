Житель Башкирии жестоко зарезал своего знакомого

14:12, 16 мар 2022

Нефтекамский суд приговорил 49-летнего местного жителя к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.







Установлено, что в октябре прошлого года обвиняемый познакомился с мужчиной и пригласил его к себе в квартиру для употребления спиртного. В ходе возникшей ссоры потерпевший начал нецензурно выражаться и выталкивать второго к выходу. После чего мужчина достал из кармана нож и ударил им по руке и шее своего знакомого. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



Обвиняемый признал вину частично и пояснил, что совершил преступление с целью защитить себя.

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Его признали виновным. Приговор в законную силу не вступил.