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В центре города в Башкирии жестоко убили адвоката: суд назначил приговор убийце

В центре города в Башкирии жестоко убили адвоката: суд назначил приговор убийце

14:22, 17 мар 2022

В Уфе огласили приговор 50-летнему мужчине за убийство адвоката. Подробности рассказали в СУ СКР по РБ.

ЧП произошло днем 17 марта 2021 года в Уфе, на улице Пушкина, вблизи Арбитражного суда республики.

Конфликт произошел между двумя мужчинами сразу после судебного заседания. Они сели в автомобиль, чтобы поговорить.

Во время разговора подсудимый достал нож и нанес им несколько ударов в грудь и живот своего оппонента. После чего последний выбежал из автомобиля и попытался скрыться, однако подсудимый догнал его и еще несколько раз ударил ножом, а затем покинул место преступления.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

В дальнейшем подсудимый пытался свести счеты с жизнью. Однако свой умысел довести до конца не смог, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь.


Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины психическое расстройство. Ему рекомендовано принудительное лечение.

Также суд взыскал с него в пользу супруги потерпевшего компенсацию морального вреда в сумме пяти миллионов рублей.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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