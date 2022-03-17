В центре города в Башкирии жестоко убили адвоката: суд назначил приговор убийце
14:22, 17 мар 2022
В Уфе огласили приговор 50-летнему мужчине за убийство адвоката. Подробности рассказали в СУ СКР по РБ.
ЧП произошло днем 17 марта 2021 года в Уфе, на улице Пушкина, вблизи Арбитражного суда республики.
Конфликт произошел между двумя мужчинами сразу после судебного заседания. Они сели в автомобиль, чтобы поговорить.
Во время разговора подсудимый достал нож и нанес им несколько ударов в грудь и живот своего оппонента. После чего последний выбежал из автомобиля и попытался скрыться, однако подсудимый догнал его и еще несколько раз ударил ножом, а затем покинул место преступления.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
В дальнейшем подсудимый пытался свести счеты с жизнью. Однако свой умысел довести до конца не смог, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь.
Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины психическое расстройство. Ему рекомендовано принудительное лечение.
Также суд взыскал с него в пользу супруги потерпевшего компенсацию морального вреда в сумме пяти миллионов рублей.