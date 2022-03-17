В центре города в Башкирии жестоко убили адвоката: суд назначил приговор убийце

14:22, 17 мар 2022

В Уфе огласили приговор 50-летнему мужчине за убийство адвоката. Подробности рассказали в СУ СКР по РБ.



ЧП произошло днем 17 марта 2021 года в Уфе, на улице Пушкина, вблизи Арбитражного суда республики.







Конфликт произошел между двумя мужчинами сразу после судебного заседания. Они сели в автомобиль, чтобы поговорить.



Во время разговора подсудимый достал нож и нанес им несколько ударов в грудь и живот своего оппонента. После чего последний выбежал из автомобиля и попытался скрыться, однако подсудимый догнал его и еще несколько раз ударил ножом, а затем покинул место преступления.



От полученных ранений потерпевший скончался на месте.



В дальнейшем подсудимый пытался свести счеты с жизнью. Однако свой умысел довести до конца не смог, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь.





Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины психическое расстройство. Ему рекомендовано принудительное лечение.



Также суд взыскал с него в пользу супруги потерпевшего компенсацию морального вреда в сумме пяти миллионов рублей.





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