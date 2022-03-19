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В Башкирии буйный пациент сломал врачу руку

В Башкирии буйный пациент сломал врачу руку

10:10, 19 мар 2022

В Уфе рассмотрели дело о нападении на двух врачей. Суд посчитал, что доказательств для вынесения приговора 36-летнему жителю ХМАО-Югры достаточно. Его признали виновным в хулиганстве и причинении вреда здоровью.

Следователи установили, что в июле 2021 года скорая помощь привезла мужчину в Городскую клиническую больницу № 21. Предварительный диагноз гласил, что он отравился неизвестным веществом. Когда врачи пытались оказать помощь, злоумышленник начал ругаться и напал на врача-токсиколога, сломав ему руку.

На помощь коллеге пришел врач-реаниматолог. Тогда агрессивный мужчина напал на него и начал бить по рукам и голове. Медик получил черепно-мозговую травму. Злоумышленник сбежал из больницы.


Подсудимый свою вину признал. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Мужчину также обязали выплатить компенсацию морального вреда в 350 тысяч рублей.

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Источник: www.proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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