В Башкирии чиновник прикрыл коллегу: возбуждено уголовное дело
09:10, 21 мар 2022
В Башкирии чиновник решил помочь коллеге, которого осудили за мошенничество. В итоге на скамью подсудимых угодил и он сам.
Работая главой сельсовета, чиновник заключил контракты с бывшим заместителем главы Баймакского района. Последний должен был отремонтировать кровлю и вентканалы в многоквартирном доме — в счет возмещения ущерба. Всего работы оценивались в 1,1 млн рублей.
Но работы были выполнены не в полном объеме — меньше чем половина предусмотренного. Несмотря на это, чиновник подписал все бумаги и своими действиям нанес ущерб бюджету — на более чем 600 тысяч рублей.
Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело — оно отправлено в суд.