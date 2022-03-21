В Башкирии чиновник прикрыл коллегу: возбуждено уголовное дело

09:10, 21 мар 2022

В Башкирии чиновник решил помочь коллеге, которого осудили за мошенничество. В итоге на скамью подсудимых угодил и он сам.







Работая главой сельсовета, чиновник заключил контракты с бывшим заместителем главы Баймакского района. Последний должен был отремонтировать кровлю и вентканалы в многоквартирном доме — в счет возмещения ущерба. Всего работы оценивались в 1,1 млн рублей.



Но работы были выполнены не в полном объеме — меньше чем половина предусмотренного. Несмотря на это, чиновник подписал все бумаги и своими действиям нанес ущерб бюджету — на более чем 600 тысяч рублей.



Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело — оно отправлено в суд.

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