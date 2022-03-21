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В России суд запретил «Инстаграм» и «Фейсбук» за экстремизм

В России суд запретил «Инстаграм» и «Фейсбук» за экстремизм

19:43, 21 мар 2022

Компанию Meta (владелец социальных сетей Facebook и Instagram) признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы.

«Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм. Решение о запрете подлежит исполнению немедленно», — передает РИА «Новости» решение суда.

Ранее Meta разрешила в свои соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Генпрокуратура РФ потребовала признать деятельность американской компании экстремистской. Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram на территории России.

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Источник: ura.news
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