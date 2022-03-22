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Житель Башкирии нанес тяжелые ножевые ранения двум мужчинам

Житель Башкирии нанес тяжелые ножевые ранения двум мужчинам

14:17, 22 мар 2022

В Уфе 42-летнего местного жителя приговорили к длительному сроку лишения свободы за покушение на убийство двоих человек. Об этом сообщает Следком РБ.

Установлено, что вечером 29 сентября прошлого года находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый за рулем «Лада Веста» попал в ДТП с автомобилем «КИА» под управлением 28-летнего потерпевшего. Между участниками аварии возник конфликт. Обвиняемый сходил к себе в квартиру неподалеку за ножом. После этого он вернулся и нанес несколько ударов в грудь и живот потерпевшему. Проходивший мимо мужчина попытался пресечь действия злоумышленника, но также получил несколько ударов ножом в грудь и живот. Обоим потерпевшим удалось выжить, однако им был причинен тяжкий вред здоровью.


Подсудимый признал свою вину. Отмечается, что ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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