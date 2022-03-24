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Экс-главу «Башспирт» Ольгу Винникову объявили в розыск

Экс-главу «Башспирт» Ольгу Винникову объявили в розыск

13:58, 24 мар 2022

МВД Башкирии объявило в розыск бывшего директора торгового дома «Башспирт» Ольгу Винникову, передает «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на следственное управление ведомства. Как сообщило издание сегодня, 24 марта, Винникова подозревается в мошенничестве и хищениях продукции.

— В начале марта Ольгу Винникову пять раз вызывали на проведение следственных действий, и ни разу подозреваемая на них не явилась. В компании «Метта», в которой фигурант уголовного дела работает директором по развитию, следователю сообщили, что она находится в служебной командировке, — пишет «Коммерсант».


Издание со ссылкой на следствие рассказало, что Винникова в 2017–2018 годах знала о планах по закрытию 30 магазинов компании и вывезла с предприятия продукцию, которая была списана по подложным актам.

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Источник: ufa1.ru
Фото: архив Ольги Винниковой
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