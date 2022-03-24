Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии заведующую детским садом обвинили в мошенничестве

В Башкирии заведующую детским садом обвинили в мошенничестве

18:22, 24 мар 2022

В Бирске следователи предъявили обвинение в мошенничестве 39-летней заведующей детским садом. Правоохранители установили, что она нарушила закон более 50 раз.

По версии следствия, с июня 2017 по апрель 2021 года женщина незаконно подписывала приказы о выдаче премий и выплаты материальной помощи своим подчиненным, установлении персонального повышающего коэффициента. Делала она это не просто так. Женщина требовала от сотрудников отдавать ей часть начисленных средств якобы на нужды детского сада. Поверив, подчиненные переводили ей необходимую сумму, сообщили в Следкоме Башкирии.


На самом же деле заведующая тратила деньги на себя, а необходимые для детсада предметы покупались за счет бюджетных средств и пожертвований родителей. Всего обвиняемая похитила более 380 тысяч рублей.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Свою вину она не признает. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, допрашивают работников, изучают документы.

Читайте также:

В Башкирии чиновник прикрыл коллегу: возбуждено уголовное дело
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Теги: Бирск происшествия криминал
Читайте также

В Уфе заведующую детсадом обвиняют в хищении денег у подчиненных
Человек и закон в Башкирии
В Уфе заведующую детсадом обвиняют в хищении денег у подчиненных
В Октябрьском бывшего директора хореографической школы будут судить за служебный подлог
Человек и закон в Башкирии
В Октябрьском бывшего директора хореографической школы будут судить за служебный подлог
В Башкирии сотрудник университета попался на взятке
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сотрудник университета попался на взятке
В Бижбулякском районе руководитель почтового отделения 3 года присваивала переводы и пособия граждан
Человек и закон в Башкирии
В Бижбулякском районе руководитель почтового отделения 3 года присваивала переводы и пособия граждан


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: