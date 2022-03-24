В Башкирии заведующую детским садом обвинили в мошенничестве

18:22, 24 мар 2022

В Бирске следователи предъявили обвинение в мошенничестве 39-летней заведующей детским садом. Правоохранители установили, что она нарушила закон более 50 раз.







По версии следствия, с июня 2017 по апрель 2021 года женщина незаконно подписывала приказы о выдаче премий и выплаты материальной помощи своим подчиненным, установлении персонального повышающего коэффициента. Делала она это не просто так. Женщина требовала от сотрудников отдавать ей часть начисленных средств якобы на нужды детского сада. Поверив, подчиненные переводили ей необходимую сумму, сообщили в Следкоме Башкирии.





На самом же деле заведующая тратила деньги на себя, а необходимые для детсада предметы покупались за счет бюджетных средств и пожертвований родителей. Всего обвиняемая похитила более 380 тысяч рублей.



В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Свою вину она не признает. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, допрашивают работников, изучают документы.

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