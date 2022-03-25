Имущество «золотого гаишника» Башкирии передадут в доход государства

09:18, 25 мар 2022

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу семьи экс-начальника МРЭО ГИБДД Ильдуса Шайбакова, которого обвинили в незаконном приобретении имущества на 44 миллиона рублей. Заседание прошло сегодня, 24 марта.







Семья пыталась обжаловать решение Ленинского районного суда Уфы об изъятии имущества у «золотого гаишника», которое забрали в сентябре 2021 года. Суд первой инстанции частично удовлетворил ходатайство, но семья экс-начальника отдела ГИБДД подала на апелляцию.



Прокурор потребовал передать в доход государства имущество Шайбаковых. У главы семейства обнаружили жилой дом, земельный участок, гараж, три офиса, квартиру, два автомобиля, а также 60 088 долларов, 20 евро, 30 090 рублей, изъятых в ходе обыска в жилом доме, 36 тысяч рублей, изъятых в ходе осмотра автомобиля. Они были записаны как на самого гаишника, так и на членов его семьи. Объекты недвижимости должны быть переданы судебным приставам под реализацию на торгах.





Верховный суд Башкирии оставил решение первой инстанции без изменений.



— Судебная коллегия определила: решение Ленинского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, — огласила свое решение судебная коллегия.





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