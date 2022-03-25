В Башкирии по обвинению в мошенничестве задержали руководителя «Госстроя»

13:43, 25 мар 2022

Владелец «Госстроя» Кирилл Бадиков задержан по обвинению в мошенничестве, сообщил сегодня, 25 марта, источник Уфа1. Накануне представители другой строительной компании «Садовое кольцо» заявили в Следком Башкирии, что Бадиков препятствует возведению жилых проблемных объектов, которые изначально планировал делать сам.







— Он задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах при долевом строительстве многоквартирных домов, — пояснил источник.



Мы попытались связаться с предпринимателем, однако его телефон действительно оказался вне зоны доступа. Ранее он отрицал обвинения коллег из «Садового кольца» и заверил, что сможет предоставить соответствующие документы.





Напомним, группа компаний «Госстрой» была одной из крупнейших девелоперских в Уфе. Однако она сорвала сроки строительства ряда объектов из-за финансовых проблем. После этого эти объекты взялось выполнить «Садовое кольцо» — фирма из Красногорска, где администрацией ранее руководил ныне глава Башкирии Радий Хабиров. Ее учредители — Сергей Колунов и Светлана Белоус, которые также владеют рядом других стройкомпаний. Отметим, в Башкирии с 2019 года также зарегистрировано ООО «Садовое кольцо Уфы», у которой, согласно базе данных «Контр.Фокус», в список конечных бенефициаров, наряду с Колуновым и Белоус, входят Елена Колунова, Николай Ульянов и Андрей Хромой.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: gorsovet-ufa.ru