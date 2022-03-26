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В Уфе задержан депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин

В Уфе задержан депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин

08:51, 26 мар 2022

Вляпался в крайне некрасивую историю депутат башкирского Госсобрания 37-летний Дмитрий Чувилин. Регионального парламентария задержали в его квартире за участие в террористическом сообществе. В ближайшее время следствие определится с обвинением, а Советский суд Уфы определит меру пресечения народному избраннику. Эксперты полагают, что, учитывая тяжесть вменяемых ему обвинений, г-н Чувилин со стопроцентной вероятностью окажется в СИЗО до начала судебного процесса.

Речь идет о действиях, в которых оказался замешан Дмитрий Чувилин еще в 2020-21 годах. По версии следствия, г-н Чувилин стал одним из руководителей террористической организации, известной как «марксистский кружок». Кроме депутата Курултая, правоохранители задержали и других главарей террористической организации, созданной на территории Башкирии – всего пять человек.

В квартире республиканского парламентария прошел обыск – железную дверь вскрыли автогеном. Пока г-н Чувилин задержан на 48 часов, но, как утверждают наши источники, в ближайшее время станет обвиняемым по ч.2 ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»). Законодательство предусматривает за это преступление от пяти до десяти лет лишения свободы.


Дмитрий Чувилин получил мандат депутата башкирского парламента в 2018 году, пройдя в Госсобрание по списку КПРФ. Г-н Чувилин возглавлял «Левый фронт», и коммунисты посчитали его полезным в избирательной компании. Однако не ожидали, что примкнувший к ним Дмитрий Чувилин будет претендовать на депутатское кресло.

Тогда коммунисты отвоевали 11 «списочных» мест, и надо же так случиться, что одно из них досталось координатору «Левого фронта». Коммунисты пытались воззвать к совести г-на Чувилина и заставить его отдать мандат «настоящему» партийцу – Герману Трунову, но не сумели сломать представителя левых сил. Надо сказать, что Дмитрий Чувилин оказался весьма деятельным депутатом.



Уголовное дело против него расследует отдел по особо важным делам СУ СК РФ по РБ, а материалы по незаконной деятельности парламентария собирали в УФСБ по РБ.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: криминал
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