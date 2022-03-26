В Башкирии обвиняемого в терроризме депутата Чувилина и 4 его пособников отправили под арест

20:26, 26 мар 2022

Сегодня в Уфе Советский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения пятерым местным жителям, которых обвиняют в организации и участии в террористической группировке. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, на скамье подсудимых оказались депутат Курултая Дмитрий Чувилин и четверо его пособников – Павел Матисов, Ринат Буркеев, Алексей Дмитриев и Юрий Ефимов.







Напомним, ранее в Следственном комитете республики заявили, что ФСБ задержала подозреваемых и провела обыск в их квартирах. Силовики обнаружили запрещенную литературу, оружие, гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Всем задержанным предъявили обвинение в пропаганде терроризма в интернете – они призывали насильственным образом свергнуть власть и изменить Конституцию в России, а также в непосредственном участии в террористическом сообществе.





- Суд удовлетворил ходатайства следователя, постановив избрать в отношении пятерых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2022 года, - отметили в объединенной пресс-службе судов.



В свою очередь, как сообщает «Ъ-Уфа» Дмитрий Чувилин категорически не согласился с предъявленным ему обвинением и в знак протеста объявил голодовку.

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Фото: объединенная пресс-служба судов Башкирии