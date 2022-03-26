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В ФАС заявили, что «Башкирский сахар» поставлял продукт в магазины по 7 разным ценам

В ФАС заявили, что «Башкирский сахар» поставлял продукт в магазины по 7 разным ценам

20:57, 26 мар 2022

Управление Федеральной антимонопольной службы вынесло предупреждение торговому дому «Башкирский сахар». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки работы компании было установлено, что «Башкирский сахар» поставлялся в магазины по 7 разным ценам. Закон о торговле запрещает это делать, чтобы не создавать дискриминационные условия. Помимо прочего, торговый дом отказывал ряду компаний в поставке сахара. Стоит отметить, что данная организация единственная, кто занимается сбытом продукции Раевского сахарного завода. Производственных мощностей последнего хватило бы на те магазины, которым было отказано в поставке сахара.


«Башкортостанское УФАС России направило предупреждение Торговому дому «Башкирский сахар» с требованием установить экономически обоснованную цену на сахар и прекратить дискриминацию участников рынка», – заключили в ведомстве.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay
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