В Башкирии раскрыли жестокое убийство в поезде Уфа-Сибай

18:48, 28 мар 2022

Транспортные управления Следственного комитета и МВД раскрыли жестокое убийство в поезде Уфа-Сибай, которое произошло почти 30 лет назад. Правоохранительные ведомства сообщили об этом сегодня, 28 марта.







В вагоне пассажирского поезда 16 июля 1993 года был обнаружен погибший 43-летний мужчина с колото-резаными ранами на теле. Тогда вычислить убийцу не удалось, однако работа по розыску подозреваемого продолжалась, и, наконец, спустя 29 лет его личность удалось установить. Им оказался уроженец Челябинской области. Сейчас ему уже 52 года.



– Следствие установило, что в день смерти потерпевший, в пассажирском вагоне распивал спиртное с ранее ему не знакомым мужчиной. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В поездке между мужчинами возникла ссора, в ходе которой потерпевшему были нанесены несколько ножевых ранений от которых он скончался на месте. – передали в Центральном следственном управлении на транспорте СК России.





Злоумышленник после убийства скрылся, а затем долгие годы сидел в тюрьмах за совершение других преступлений. Единственной весомой уликой в этом деле был самодельный нож, обнаруженный на месте преступления. Владелец орудия – он же главный подозреваемый – был найден по итогам отработки оперативной информации по заключенным в колониях. Под давлением собранных доказательств мужчина признался в убийстве. Сейчас следователи готовят материалы уголовного дела для направления в суд.





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Фото: Следком Башкирии